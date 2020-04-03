Симферополь, , 18:06 — REGNUM В Крыму отменили движение нескольких поездов пригородного сообщения до 14 апреля. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

«На основании указа главы Крыма, а так же обращения Южной пригородной пассажирской компании, отменяются пригородные поезда: 6939 сообщением Симферополь — Севастополь, отправлением в 14:55 прибытием в 16:55; 6938 сообщением Севастополь — Симферополь, отправлением в 12:20 прибытием в 14:10 (со 2 апреля), 6935 сообщением Симферополь — Севастополь, отправлением в 9:05 прибытием в 10:55, 6934 сообщением Севастополь — Симферополь, отправлением в 8:15 прибытием в 10:15 (с 3 апреля)», — уточнили в КЖД.

Также, по словам специалистов, прекращают ходить все пригородные поезда сообщением Керчь — Анапа — Керчь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки будут осуществляться по несколько часов только утром и вечером.

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