Симферополь, 3 апреля 2020, 18:06 — REGNUM В Крыму отменили движение нескольких поездов пригородного сообщения до 14 апреля. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
Также, по словам специалистов, прекращают ходить все пригородные поезда сообщением Керчь — Анапа — Керчь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки будут осуществляться по несколько часов только утром и вечером.
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