Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днём рождения
Бишкек, 7 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и успешным проведением выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 7 октября.
Gov.kg
Президент Киргизии Садыр Жапаров
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Жапаров пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в государственной деятельности.
Он также подчеркнул, что высоко оценивает сотрудничество Киргизии и России, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, отметив при этом большой личный вклад Владимира Путина в развитие российско-киргизского партнёрства.