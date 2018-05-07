День рождения президента России Владимира Путина, отмечаемый сегодня, 7 октября, стал поводом для тысяч поздравлений в социальных сетях. Пожелай человеку того, чего желаешь сам. Многие люди написали главе государства очень тёплые и добрые комментарии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

«Поздравляю Вас! Крепкого здоровья, Вы нам очень нужны!» — пишет в Facebook Larisa Voronevskaya.

«С Днём рождения, лучший президент в мире!» — отмечает Светлана Нам.

«При Путине весь мир заговорил о России не с комедийных шоу, а с точки зрения уважения и боязни. Таким и должен быть президент России», — считает МК.