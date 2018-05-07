Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.
«С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Соцсети: «Мировой президент»
День рождения президента России Владимира Путина, отмечаемый сегодня, 7 октября, стал поводом для тысяч поздравлений в социальных сетях. Пожелай человеку того, чего желаешь сам. Многие люди написали главе государства очень тёплые и добрые комментарии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.
«Поздравляю Вас! Крепкого здоровья, Вы нам очень нужны!» — пишет в Facebook Larisa Voronevskaya.
«С Днём рождения, лучший президент в мире!» — отмечает Светлана Нам.
«При Путине весь мир заговорил о России не с комедийных шоу, а с точки зрения уважения и боязни. Таким и должен быть президент России», — считает МК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днём рождения, отметив его пристальное внимание к белорусско-российским интеграционным процессам. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что созидательная государственная деятельность Путина, его беззаветное служение Отечеству неразрывно связаны с защитой национальных интересов, укреплением и повышением потенциала, роли и влияния России на международной арене. Путин создал условия для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан, добавил он.
По словам Лукашенко, пристальное внимание, которое его коллега уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, «будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества» и взаимодействия в рамках Союзного государства.
Свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину направил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Его поздравление 7 октября приводит Донецкое агентство новостей.
«Мы благодарны за все, что вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав. Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа», — говорится в поздравлении главы ДНР.
7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет.
По сообщению пресс-службы Кремля, президент проведет свой день рождения на рабочем месте, а вечером отметит с родными и близкими.
«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава государства рассказывал, что даже если его близкие не рядом с ним в его день рождения, то они обязательно каким-то образом его поздравят.
Также российский лидер отметил, что подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Обычно это какие-нибудь поделки или рисунки.
Президент России и в прошлые годы проводил свои дни рождения на рабочем месте.
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