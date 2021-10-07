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Кабул, , 17:46 — REGNUM Представители временного правительства Афганистана выразили глубокую благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта города Мазари-Шарифа.

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Как сообщает 7 октября МИД Узбекистана, афганская сторона также выразида благодарность Ташкенту за бесперебойное функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кабуле 7 октября состоялись афгано-узбекские переговоры на уровне глав МИД.

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