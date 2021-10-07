Кабул, , 17:17 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 7 октября провела в Кабуле переговоры с руководством Афганистана.

Абдулазиз Камилов Rferl.org

Как сообщает МИД Узбекистана, афганскую делегацию возглавлял заместитель главы временного правительства по политическим вопросам Мулла Абдул Кабир.

«Во встрече также приняли участие вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана. Состоялись отдельные переговоры с и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки», — сообщает МИД.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, а также реализацию на территории республики крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта.

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