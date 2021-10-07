* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Представители временного правительства Афганистана выразили глубокую благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта города Мазари-Шарифа.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Как сообщает 7 октября МИД Узбекистана, афганская сторона также выразида благодарность Ташкенту за бесперебойное функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кабуле 7 октября состоялись афгано-узбекские переговоры на уровне глав МИД.