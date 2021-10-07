Талибы* поблагодарили Узбекистан за помощь в восстановлении аэропорта
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 7 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Представители временного правительства Афганистана выразили глубокую благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта города Мазари-Шарифа.
(сс) Carl Montgomery
Аэропорт Кабула
Как сообщает 7 октября МИД Узбекистана, афганская сторона также выразида благодарность Ташкенту за бесперебойное функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кабуле 7 октября состоялись афгано-узбекские переговоры на уровне глав МИД.