Москва, , 13:02 — REGNUM Президент США Джозеф Байден пока не направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления по случаю его дня рождения. Об этом 7 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«От Байдена не видел телеграммы, нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму накануне, 6 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе государства исполнилось 69 лет. Российского лидера уже поздравили президенты Белоруссии, Азербайджана, Армении, Южной Осетии и Абхазии.

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