Москва, 7 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. На 20 октября намечена очередная встреча по Афганистану в московском формате. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 7 октября журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Он уточнил, что очередное заседание московского формата будет созвано 20 октября. Кабулов добавил, что расширенная «тройка», то есть представители России, США, Китая и Пакистана, также запланировала встречу в октябре. Она состоится «чуть раньше», чем в конце месяца.

Спецпредставитель президента также сообщил о принятии принципиального решения об оказании гуманитарной помощи Афганистану. Детали поставок из России в эту страну прорабатываются, несколько ведомств собирают грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский формат консультаций по Афганистану существует с 2017 года, в нём участвуют спецпредставители шести государств. Помимо самих афганцев, это представители России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

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