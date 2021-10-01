Москва, , 08:38 — REGNUM Афганистан превратился в наркогосударство за те 20 лет, что в стране находился контингент НАТО. Об этом заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил в ходе Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

Афганистан Usaid.gov

«За 20 лет пребывания контингента стран — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство», — сказал Кузьмин.

По его словам, Москву тревожит, что вскоре Афганистан возглавит мировое лидерство по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами. В таких условиях сложно укреплять антинаркотический потенциал и этой страны, и соседних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Афганистана заявили, что рассчитывают на помощь России в борьбе с наркоторговлей.

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