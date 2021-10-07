Лондон, 7 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Американские и китайские ученые планировали создать новые коронавирусы ещё до пандемии COVID-19, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на «слитые» заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы», пишет газета.

По словам собеседника Telegraph, проект якобы предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

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Заявку на грант 2018 года, как пишет газета, подал президент НКО EcoHealth Alliance Питер Дасзак от имени консорциума, в который входили его организация, а также Уханьский институт вирусологии, Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж. Уточняется, что Дасзак является противник версии искусственного происхождения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа экспертов, посетившая Китай, не пришла к однозначному выводу о происхождении вируса SARS-CoV-2. Они заключили, что более вероятен сценарий, при котором вирус сначала распространился между животными, а затем передался человеку. Лабораторное происхождение вируса названо наименее вероятным.

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