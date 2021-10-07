Москва, 7 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. День рождения президента России Владимира Путина, отмечаемый сегодня, 7 октября, стал поводом для тысяч поздравлений в социальных сетях. Пожелай человеку того, чего желаешь сам. Многие люди написали главе государства очень тёплые и добрые комментарии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

«Поздравляю Вас! Крепкого здоровья, Вы нам очень нужны!» — пишет в Facebook Larisa Voronevskaya.

«С Днём рождения, лучший президент в мире!» — отмечает Светлана Нам.

«При Путине весь мир заговорил о России не с комедийных шоу, а с точки зрения уважения и боязни. Таким и должен быть президент России», — считает МК.

«Владимир Владимирович, с днём рождения! Крепкого Вам здоровья, долголетия! Назло всем врагам быть дольше главой страны! Спасибо Вам за то, что вытащили Россию из нищеты! <…> Благодаря Вам мы вовремя получаем зарплаты, пенсии! Вы лучший!» — пишет Любовь.

«С днем рождения уважаемый Владимир Путин! В Азербайджане уверены что отношения между нашими странами и народами будут и впредь развиваться Удачи Вам и всей России!» — написал Эмиль.

«Поздравляем! Дай бог здоровья еще на многие лета! Уважаем как политика супергроссмейстера нашей эпохи. Наш современный Пётр Первый» — считает Игорь Пантелеев.

«Многая лета великому человеку!» — пишет Дмитрий П.

«Спасибо, что не дал развалить страну на княжества удельные, что заставил платить олигархов налоги, что проявил твердость характера при нападении Грузии на Цхинвал, что Крым взял под крыло», — отмечает Майя Сергеевская.

«Для нас вы душа, сердце, и сила России», — пишет Ярослав Родин.

«С Днем Рождения наш президент. Сильный президент, сильная Россия. Кто не согласен пусть истекут слюной от негодования», — заметил Алексей Германенко.

«Хочу пожелать тепла в душе, сердечной любви! Всего вам хорошего! Будьте любимы людьми и счастливы с народом вместе!», — пишет Наталья Алексеевна.

«Мировой президент», — считает Марина Сурьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, несмотря на свой день рождения, планирует работать. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вечером глава государства обязательно отметит свой день рождения с родными и близкими.

Читайте также: Президент России Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения