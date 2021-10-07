Почётный караул на венчании в Петербурге был согласован — «Дом Романовых»
Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Присутствие почетного караула военнослужащих на венчании Георгия Романова и Виктории Беттарини в Исаакиевском соборе Петербурга1 октября было заранее согласовано с военными и санкционировано командующим Западным военным округом. Об этом заявил директор канцелярии «Дома Романовых» Александр Закатов.
«В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций», — сказал Закатов в интервью «Интерфаксу».
Он уверен, что присутствие почетного караула на частной церемонии «показало всему миру, что в России уважают исторические традиции».
По словам Закатова, Георгий Михайлович и глава «Дома Романовых» Мария Владимировна еще с 1992 года являются гражданами России и «всегда проявляют большое уважение к государственной власти России и ее Вооруженным силам».
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Напомним, в Западном военном округе было начато служебное расследование в связи с участием действующих военнослужащих в церемонии венчания.