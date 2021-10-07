Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Присутствие почетного караула военнослужащих на венчании Георгия Романова и Виктории Беттарини в Исаакиевском соборе Петербурга1 октября было заранее согласовано с военными и санкционировано командующим Западным военным округом. Об этом заявил директор канцелярии «Дома Романовых» Александр Закатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович перед приемом в Этнографическом музее по случаю венчания

«В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций», — сказал Закатов в интервью «Интерфаксу».

Он уверен, что присутствие почетного караула на частной церемонии «показало всему миру, что в России уважают исторические традиции».

По словам Закатова, Георгий Михайлович и глава «Дома Романовых» Мария Владимировна еще с 1992 года являются гражданами России и «всегда проявляют большое уважение к государственной власти России и ее Вооруженным силам».

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Напомним, в Западном военном округе было начато служебное расследование в связи с участием действующих военнослужащих в церемонии венчания.