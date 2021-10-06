Минск, 6 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Всемирный банк в обзоре экономик Туркестана и Восточной Европы уточнил свои прогнозы. В частности, ожидается рост белорусской экономики в 2021 году на 1,2% вместо падения на 2,2% в весеннем обзоре и на 2,7% в зимнем обзоре, составленных экспертами этого же банка.

Всемирный банк

В 2022 году банк ожидает рецессию экономики Белоруссии с падением ВВП на 2,8% вместо прогноза роста на 1,9% в своём предыдущем прогнозе. В 2023 году белорусская экономика может вырасти на 2,3%, уверены эксперты Всемирного банка.

Объясняя резкую смену прогноза по постсоветской республике, эксперты банка сообщили: «Внешние факторы продолжают определять траекторию роста экономики Белоруссии, поскольку резкое улучшение внешнего спроса и резкое повышение цен на сырьевые товары в 2021 году помогли временно преодолеть спад, вызванный пандемией 2020 года».

В докладе отмечены также такие факторы, как финансовая поддержка России, сохранение директивного кредитования и отказ от ограничительных мероприятий в условиях пандемии. Негативно на белорусской экономике сказываются её структурные проблемы, западные санкции, высокие инфляционные ожидания населения, которое выводит свои сбережения из банков.

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