Москва, 6 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе обвалилась на $600 долларов после обновления рекорда, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF начали торги резким взлетом и четыре раза обновляли рекорд, подскочив в результате до $1937. После этого последовал резкий откат.

В результате стоимость газа сначала опустилась до $1499, а позже — до $1325за тысячу кубов. Снижение к расчетной цене предыдущего дня составило 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на газ стремительно растут в Европе по целому ряду причин, и только непрофессионалы могут видеть в этом влияние России.

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