Москва, , 14:07 — REGNUM Цены на газ стремительно растут в Европе по целому ряду причин, и только непрофессионалы могут видеть в этом влияние России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, энергетический кризис наступил, когда по времени совпали несколько факторов. Никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет и быть не может.

«Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что только непрофессионалы, то есть люди, которые не понимают суть происходящего, способны упоминать Россию в этом контексте. Среди причин скачка цен на газ — восстановление экономики после пандемии коронавируса, увеличение потребления энергоресурсов и меньшая заполненность газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, отметил Песков, в Европе из-за изменения климата наблюдаются штили, и ветрогенераторы вырабатывают меньше энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе 6 октября поднялась выше $1900 за 1 тыс. кубометров, хотя ещё 10 сентября она составляла $710.

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