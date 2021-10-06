Вашингтон, 6 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс произойдёт не в самом ближайшем будущем. Об этом в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nato.int Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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«Не могу сказать, когда это произойдёт, — признался Столтенберг. — Очевидно, что это не случится завтра».

При этом он подчеркнул, что ни Россия, никакое другое иностранные государство не должны влиять на процесс интеграции этих двух стран в альянс.

«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было ещё нет права вето на это решение», — подчеркнул генсек.

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить поддержку претендентам на вступление в альянс и упрочнять военное сотрудничество с Киевом и Тбилиси.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать помощь Украине в её стремлении стать членом НАТО и ЕС в качестве платы за «тёмные страницы прошлого». Он напомнил, что Украина числится в списке территорий, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, при этом «всё ещё почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти».

Добавим, что бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса как минимум в ближайшие десять лет.