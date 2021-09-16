Киев, , 16:00 — REGNUM Украина не станет членом Североатлантического альянса как минимум в ближайшие десять лет. Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Джон Хербст.

НАТО и Украина Gov.ua

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«Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет», — подчеркнул дипломат.

Он не исключил, что что-то может измениться «коренным образом», тогда этот процесс пойдёт быстрее. Однако «без такого изменения» членство Украины в НАТО не светит.

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Хербст добавил, что президент США Джозеф Байден хотел бы видеть Украину в НАТО, но он отдаёт приоритет отношениям с союзниками, которые в большинстве своём против членства Украины в альянсе.

Дипломат также подчеркнул, что киевским властям не стоит рассчитывать на размещение американских войск на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден в ходе встречи, которая состоялась 1 сентября в Вашингтоне, поддержал стремление Киева стать членом НАТО. ПО его словам, глава Белого дома заявил, что Украина «должна быть там, но это зависит не только от него».