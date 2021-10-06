Брюссель, 6 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) должен разработать инструментарий для «немедленного реагирования на резкие скачки цен» на газ. С таким заявлением выступили министры финансов пяти стран ЕС — Франции, Испании, Греции, Чешской Республики и Румынии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Главы финансовых ведомств призвали блок провести расследование, чтобы выяснить причину стремительного роста цен на газовом рынке, а также принять срочные меры «для смягчения удара». Они считают, что ЕС должен координировать закупки, чтобы «укрепить нашу переговорную позицию» и призвали к проведению реформы рынка электроэнергии.

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Всего в заявлении министров указано пять пунктов, в числе которых, кроме координации при закупках и выяснения причин, по которым текущие газовые контракты оказались неэффективными, предложение ввести общие правил по запасам газа.

Как сообщало ИА REGNUM, газ в Европе стал стремительно расти в цене с 10 сентября. Тогда он стоил $710 за тысячу кубометров. В последние дни цена на газ практически ежедневно обновляет исторические максимумы. Так, накануне, 5 октября, цена на газ в Европе впервые достигал отметки стоил $1 300 за 1 тыс. кубометров. Ещё утром того же дня после открытия торгов газ стоил $1200 за тысячу кубометров, затем приблизился к отметке в $1230.