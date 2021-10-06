Москва, 6 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. На встрече в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» участником большого разговора с главой государства стал 29-летний учитель истории Дмитрий Морозов из Хабаровска. Он вошёл в пятерку призеров конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учителями

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Дмитрий Морозов, обращаясь к Владимиру Путину, поднял сразу несколько тем: создание мультимедийного парка «Россия — моя история» в Хабаровске, как это уже сделано в 23 российских городах, использование в развитии школьников такого ресурса как «Пушкинская карта» и вопрос фальсификации истории на примере «Хабаровского процесса».

Владимир Путин в ответ поделился мнением, зачем в учебе «нужно пользоваться всем арсеналом сегодняшних средств» и почему «важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена».

«Для того чтобы понять, к чему это приводило потом, к каким результатам. Вот на мой взгляд, почему важны, и для чего нужны исторические знания. Вот это умение анализировать, понимать, какие задачи стояли перед страной, кем и какими способами решались задачи и каких результатов мы добивались, даст нам возможность взглянуть: а что же делать нам сегодня для того, чтобы завтрашний день обеспечить», — ответил президент хабаровчанину Дмитрию Морозову.

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, для создания мультимедийного парка «Россия — моя история», уже подобраны три площадки в Хабаровске, одну из них предстоит выбрать в скором времени.

Действует в регионе, пользуется популярностью и «Пушкинская карта».

Как сообщало ИА REGNUM, современные технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил 5 октября Владимир Путин на встрече с учителями.