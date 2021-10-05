Москва, 5 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Поступок Михаила Саакашвили связан с тем, что политик привык быть в центре внимания и готов заплатить за это даже своей свободой. Об этом 5 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

ИА REGNUM Саакашвили

«Саакашвили прибыл на Родину, где не появлялся несколько лет, предпочитая обитать на Западе и на Украине. Однако про него давно не было ничего слышно, а, как известно, подобные личности никак не могут прожить без пиара, самолюбования, они привыкли постоянно быть в центре внимания, пусть даже и негативного», — заявил политолог.

«Зачем Саакашвили туда понесло, предположить сложно. Скорее всего, от безысходности — стал совершенно никому не нужен», — заявил Костин.

«Саакашвили попал в СИЗО, как заочно приговорённый к девяти годам лишения свободы. Посмотрим, насколько быстро у «фокусника» получится прогрызть дверь камеры и в очередной раз скрыться от правосудия», — отметил эксперт.

«Но самое главное — труп и есть труп, пусть и политический. Реанимировать его может лишь чудо», — заявил политолог.

Напомним, что Саакашвили из тюрьмы заявил о том, что дни нынешнего правительства Грузии сочтены. В настоящее время у стен тюрьмы проводят митинг его сторонники.