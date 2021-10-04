Рустави, Грузия, , 16:37 — REGNUM Михаил Саакашвили в своём очередном письме из тюрьмы, размещенном на его персональной странице в «Фейсбуке», уверен в скором падении грузинского правительства.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас отличные результаты на этом последнем референдуме. На местных выборах это правительство выигрывало всегда легко, не напрягаясь. Сейчас же, когда они думали, что окончательно сломили народ, во всех больших городах будет второй тур. В некоторых из них впереди «Национальное движение». Это означает только одно: мы не только не сдались, но стали бороться ещё упорнее. Дни правительства сочтены. Я горжусь вами!», — написал Саакашвили.

Напомним, что 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму.