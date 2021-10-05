Москва, 5 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 российских регионах. Об этом сообщила 5 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента России с членами правительства.

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«Эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям сегодня превышены в 62 субъектах Федерации. Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения», — сказала она.

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Напомним, на минувшей неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинацию от гриппа в России прошли более 13 млн человек, то есть около 9,2% от общей численности населения страны.