Минск, 5 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. «В связи с возникающими запросами Министерство информации сообщает, что «Комсомольская правда в Белоруссии» является белорусским средством массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ от 05.06.2009 № 463), учредителем которого выступает резидент Республики Беларусь ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — сказано в распространённом 5 октября заявлении министерства информации Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Как сообщает государственное информагентство БелТА, накануне ему прокомментировал ситуацию с коллегой из опального издания Геннадием Можейко (журналист арестован по обвинению в «экстремизме») председатель «Белорусского союза журналистов» Андрей Кривошеев. Руководитель пропрезидентского союза и штатный пропагандист государственной «Белтелерадиокомпании» выразил «недоумение» в связи с реакцией российского журналистского сообщества на арест Можейко и сообщил о «Комсомольской правде в Белоруссии» следующее: «До недавнего времени это абсолютно легальное, на законных основаниях действующее в Белоруссии, соблюдающее законы Белоруссии средство массовой информации. Да, оно имеет франшизу российского издательского дома «Комсомольская правда», но юридически и фактически это белорусское средство массовой информации. Поэтому в нашей компетенции, в нашей зоне ответственности защищать и этого журналиста, и эту редакцию».

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Кривошеев сообщил также, что редакционная политика «КП в Белоруссии» неоднократно становилась предметом обсуждения в том числе с участием главного редактора российского ИД «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, который «неоднократно подчеркивал независимость редакционной политики «КП в Белоруссии» от Москвы и статус «Комсомольской правды в Белоруссии» как белорусского СМИ». Кроме того, белорусский пропагандист заявил, что «у нас есть обращения в Белорусский союз журналистов, что ряд корреспондентов, журналистов «БелКП-ПРЕСС» лично участвовали в кампании по травле и запугиванию своих коллег, белорусских журналистов, которые работают в государственных и негосударственных СМИ, но придерживаются прогосударственных позиций».

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