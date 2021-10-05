Москва, 5 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Информационные ресурсы для школ должны находиться под контролем у государства, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

По его мнению, российские школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами. При этом не нужно ограничивать свободу и запрещать контент, который производят частные организации.

«Это значит, что они должны быть поставлены под контроль государства», — сказал президент.

Он пояснил, что это связано с обеспечением безопасности.