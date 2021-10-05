Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Российские школы должны пользоваться только государственными информационными ресурсами, это необходимо для обеспечения безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Kremlin.ru Владимир Путин

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По словам российского лидера, такой контроль отнюдь не означает сведение до минимума пространства свободы. Однако внимания требует вопрос обеспечения интересов граждан и их детей в области сохранности персональных данных.

Эти сведения собирают все информационные ресурсы, а ответственность за их рациональное использование может нести только государство.

«Даже исходя только из этого, информресурсы в школах должны быть государственными», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также заявил, что живое общение детей с учителем не смогут заменить никакие передовые технологии.

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