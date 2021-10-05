Москва, 5 октября 2021, 14:15 — REGNUM Передовые технологии не смогут заменить в школе живого общения и личность учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».
По его словам, какими бы технологиями не был бы оснащён учебный процесс, «они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения».
«Ведь мы же люди! — отметил президент. — Мы все люди, а не машины, не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждения имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика. В этом мы ещё раз убедились в период дистанционного обучения».