Москва, 5 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. России следует развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), на это указывает глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Захарова прокомментировала масштабные перебои в работе популярных сервисов, которые наблюдались 4 октября. По её словам, это та самая история об «информационной безопасности», в контексте которой Россия не раз предлагала другим странам взаимодействие и сотрудничество.

«Это история про то, что мы не должны, а обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что обвал может повториться в любую секунду, при этом для многих людей коммуникации — не вопрос развлечения, с ними связаны жизни и судьбы.

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