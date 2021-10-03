Москва, , 23:30 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию документов «Досье Пандоры». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В указанных документах присутствуют данные об офшорных счетах некоторых политиков и знаменитых личностях. В этой связи Захарова напомнила о планах Вашингтона сделать борьбу с коррупцией главной задачей по обеспечению национальной безопасности страны.

«4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал. Сегодня, как сообщает The Guardian, расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем», — отметила Захарова.

Напомним, международный консорциум журналистов опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. Если верить публикации, американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда за последние годы были переведены десятки миллионов долларов.