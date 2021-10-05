Киев, 5 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Киев не планирует вести с Москвой переговоры по заключению прямого контракта на поставку природного газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

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«Такие переговоры не планируются», — подчеркнул в интервью порталу lb.ua глава украинского правительства.

Он пояснил, что предстоящий отопительный сезон Украине позволят пройти уже накопленные в подземных хранилищах запасы газа (свыше 18,5 млрд куб. м), а также собственная газодобыча.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что властям Украины по примеру Венгрии необходимо вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российской компанией «Газпром».

В свою очередь в Кремле заявили, что компания «Газпром» никогда не отрицала возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды для компании.