Киев, , 13:40 — REGNUM Властям Украины по примеру Венгрии необходимо вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российской компанией «Газпром». Об этом 4 октября заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко в ходе заседания согласительного совета украинского парламента.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что мы должны вернуться к прямым контрактам с российским «Газпромом», так как это сделала Венгрия, которая реально защищает свое население от колебаний на европейском рынке», — сказал он.

При этом цены на газ в течение двух последних месяцев на европейском рынке возросли до рекордных значений и по состоянию на 1 октября расчетная цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила почти $1200 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 октября транзит природного газа из России в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся.