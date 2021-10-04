Москва, , 14:19 — REGNUM Компания «Газпром» никогда не отрицала возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие в Киеве предложения вернуться к переговорам с Газпромом.

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«Газпром» — надёжный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это всё вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании», — пояснил официальный представитель Кремля.

Таким же вопросом экономической целесообразности и коммерческой выгоды является и вопрос диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что властям Украины по примеру Венгрии необходимо вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российской компанией «Газпром».

Напомним, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. Представитель комсомола Украины Александр Кононович заявил, что Россия остановила транзит газа точно так же, как Киев когда-то перекрыл Северо-Крымский канал.

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