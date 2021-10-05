Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Сенатор США Джим Риш критически отозвался о том, как в Грузии прошёл первый тур выборов в органы местного самоуправления. Своё мнение он обнародовал 5 октября в соцсети Twitter.

Сенатор Джеймс Риш (сс) US Senate

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«Я разочарован многочисленными сообщениями о запугивании и подкупе голосов, — написал сенатор. — Справедливые и открытые выборы — это признак сильной демократии».

Она отметил, что грузинским властям ко второму туру необходимо устранить замечания, сделанные наблюдателями от ОБСЕ. Это касается случаев насилия и неравных условий для партий.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября. В большинстве муниципалитетов победила правящая партия «Грузинская мечта». Объём пожертвований для этой партии на предвыборную программу был выше, чем у всех остальных политсил вместе взятых. Второй тур пройдёт 30 октября.

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