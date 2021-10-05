Лондон, 5 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане летом 2019 года, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Коронавирус

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Анализ компании был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй. Согласно данным исследования, расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли практически вдвое — «значительный рост расходов» был зафиксирован летом 2019 года.

Увеличение расходов было обусловлено закупками со стороны органов, которые были связаны с контролем и профилактикой заболеваний, пишет издание.

«Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных … что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года», — говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа экспертов, посетившая Китай, не пришла к однозначному выводу о происхождении вируса SARS-CoV-2. Они заключили, что более вероятен сценарий, при котором вирус сначала распространился между животными, а затем передался человеку. Лабораторное происхождение вируса названо наименее вероятным.

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