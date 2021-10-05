Менло-Парк, США, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Сервисы Facebook несколько часов не работали по всему миру из-за сбоя в сетевом трафике. Об этом говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

Kārlis Dambrāns Facebook Messenger

Специалисты пояснили, что проблемы, прервавшие связь, возникли из-за конфигурационных изменений в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.

«Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — заявили в Facebook.

В компании заверили, что данные пользователей не были скомпрометированы из-за сбоя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября приложения Facebook, Instagram, WhatsApp и некоторые другие перестали работать. Глобальный сбой наблюдался около семи часов, его назвали крупнейшим для Facebook за всё время.

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