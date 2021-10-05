Тбилиси, 5 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Грузии 29 сентября. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны, обнародованном 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны. В сообщении подчёркивается, что встречающие знали, что Саакашвили осуждён за преступления.

«Обвиняемые на собственном автомобиле обеспечили его транспортировку и доставили в пункт назначения, одно из сёл Самегрело. После этого Михаил Саакашвили отправился в Тбилиси и поселился во временно переданной ему квартире, принадлежащей Э. Ц.», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в грузинских СМИ сообщили, что по делу об укрывательстве Саакашвили задержаны три человека: отец и сын Шалва Цоцория и Зури Цоцория, а также владелец квартиры, где задержали экс-президента, Элгуджа Цомая. В отношении Цомаи суд принял решение об аресте на время следствия.

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент объявил голодовку.