Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Властям Грузии необходимо обеспечить справедливое отношение к задержанному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, заявил 4 октября журналистам представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Госдеп США

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По его словам, американские власти осведомлены о задержании политика в Грузии и пристально следят за развитием событий.

«Призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека», — отметил он.

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Саакашвили задержали в Тбилиси после того, как он тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях, связанных с выборами в органы местного самоуправления. В отношении экс-президента завели новое уголовное дело по статье о нарушении госграницы.

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