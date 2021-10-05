Москва, 5 октября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Российские авиакомпании получили возможность с 5 октября выполнять рейсы в Джибути, Данию, Новую Зеландию, Перу и ЮАР. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, расширяется география полётов в Индию и Испанию.

Из Москвы в Джибути можно будет летать дважды в неделю, аналогичным образом авиакомпании смогут осуществлять доставку пассажиров в Веллингтон, Кейптаун, Лиму и Йоханнесбург. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген также смогут отправлять по два рейса еженедельно.

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Что касается индийского и испанского направлений, то авиакомпании могут отправлять рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Петербурга, по четыре рейса в неделю на каждом направлении, а также из Москвы на Тенерифе, по два рейса в неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Россия продлила до 1 ноября ограничения на авиасообщение с Танзанией, введённые из-за ситуации с коронавирусом.