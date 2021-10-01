Канберра, , 10:38 — REGNUM Международные авиарейсы в Австралии станут возможными со следующего месяца. Об этом 1 октября объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Возобновление международных поездок произойдет по мере того, как Австралия перейдет к третьему этапу реализации общенационального плана по отмене антикоронаввирусных ограничений, когда штаты достигнут 80-процентных целевых показателей по вакцинации местного населения от COVID-19 обоими компонентами.

Отправится в другие страны австралийцы смогут при условии прохождения вакцинации.

«Мы также возобновляем коммерческие рейсы для австралийцев за границу, в штаты и территории, которые соглашаются начать испытания практики домашнего карантина», — отметил Моррисон.