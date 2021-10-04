Москва, , 23:46 — REGNUM Внутри белорусского государства накаляется политическая ситуация, усугубляемая экономическими неурядицами. Об этом 4 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев Politoboz.com

«Внутри страны накаляется ситуация. Закрываются предприятия, растёт безработица, все труднее становится найти работу в России», — заявил эксперт.

«В России значительная часть рабочих мест занята выходцами из Средней Азии. Это проблема и для белорусов, и для россиян», — заявил политолог.

«Белорусов в России семьсот тысяч работающих, общая численность граждан Белоруссии — более миллиона. После событий 2020 года (массовые протесты после оглашения результатов выборов президента Белоруссии — ИА REGNUM) многие перевезли свои семьи в Россию», — отметил Суздальцев.

«Также добавляет негатива инфляция, ощутимый рост цен. Это главная социально-экономическая проблема после роста цен на жилищно-коммунальные услуги, которые тоже растут. Это все накаляет ситуацию», — заключил эксперт.

«Белоруссия в таких условиях сможет выжить, только если ее пропишут отдельной строкой в российском бюджете. Я даже предлагал ввести налог такой специальный на российских граждан — «На Белоруссию», чтобы нам хоть понятно было, на что уходят наши деньги», — сыронизировал Суздальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, принимая послов ряда стран, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Белоруссию «современным демократическим государством с развитой экономикой».