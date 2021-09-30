Минск, , 13:44 — REGNUM Во дворце президента Белоруссии 30 сентября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств. Верительные грамоты ему вручили дипломаты из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращаясь к послам стран, признавших Александра Лукашенко президентом постсоветской республики, он сказал: «Позвольте приветствовать вас в городе-герое Минске, столице современного демократического государства с развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле, так было всегда, рады гостям».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Александр Лукашенко также отметил, что в Белоруссии проходит Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости».

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Он также «акцентировал внимание, что, находясь на границе между Западом и Востоком, Белоруссия, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением». Лукашенко также «обратил внимание, что Белоруссия может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС, и прежде всего с Россией, с которой реализуется амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса, а также в сфере науки и иных».

Говоря о потоке нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз, Лукашенко сказал: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы. Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов. Тем более гибридных войн».