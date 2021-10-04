Москва, 4 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Арест сотрудника белорусского издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадия Можейко по-прежнему находится в поле зрения Кремля, которые довёл свою позицию до официального Минска. Однако в ответ не наблюдается конструктивной реакции, констатировал 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

«Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды в Белоруссии» заблокирована, — сказал Песков. — Но мы продолжим работать с белорусской стороной».

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Пресс-секретарь российского лидера не дал прямого ответа на вопрос о готовности Кремля одобрить ответные меры в отношении Белоруссии. Он также заявил, что не знает, где был задержан корреспондент белорусского издания — на российской или белорусской территории.

Ранее в новостях: У Кремля нет данных о том, где был задержан журналист Можейко — Песков

Напомним, корреспондент белорусского издания «Комсомольская правда в Белоруссии был арестован после публикации воспоминаний об убитом сотруднике известной IT-компании EPAM Systems Андрее Зельцере. Оказав сопротивление штурмовавшим его квартиру сотрудникам КГБ, проводившим облаву на оппозиционеров под предлогом отработки подозреваемых в терроризме, айтишник не дождался помощи от МВД и, согласно официальной версии, застрелил офицера госбезопасности из элитного спецподразделения «Альфа».

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После публикации воспоминания о Зельцере сайт белорусского издания был заблокирован. Мининформ Белоруссии объяснил свои действия тем, что на интернет-ресурсе kp. by якобы была «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».