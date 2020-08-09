Москва, , 17:34 — REGNUM Ситуацию в связи с задержанием российских журналистов в Минске взял под личный контроль посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила в эфире телеканала «Дождь» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я говорила … с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым… и он сказал, что лично держит это на контроле», — завила дипломат.

Ранее ряд СМИ сообщил, что неизвестные «люди в штатском» задержали трех журналистов телеканала «Дождь» (двух корреспондентов и оператора) в столице Белоруссии 9 августа.

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