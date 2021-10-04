Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В военной комендатуре Санкт-Петербурга не смогли прокомментировать ситуацию с присутствием действующих военнослужащих роты почетного караула на церемонии венчания члена «Российского императорского дома» Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини, принявшей православие и имя Виктория. Венчание состоялось 1 октября в Исаакиевском соборе.

Пресс-служба ЗВО Марш роты Почётного караула в Петропавловской крепости (архивное фото)

На просьбу соединить корреспондента ИА REGNUM с военным комендантом Санкт-Петербурга полковником Рамилем Волковым дежурный комендатуры, после небольшой паузы, сообщил, что тот находится в отпуске за пределами Петербурга. В просьбе переговорить с замещающим его офицером было отказано. В комендатуре предложили обратиться в пресс-службу Западного военного округа, что и было сделано. ИА REGNUM направило официальный запрос в пресс-службу и рассчитывает получить разъяснения в связи участием почетного караула в частной церемонии.

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