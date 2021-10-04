В комендатуре Петербурга не стали говорить о почётном карауле на венчании
Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В военной комендатуре Санкт-Петербурга не смогли прокомментировать ситуацию с присутствием действующих военнослужащих роты почетного караула на церемонии венчания члена «Российского императорского дома» Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини, принявшей православие и имя Виктория. Венчание состоялось 1 октября в Исаакиевском соборе.
На просьбу соединить корреспондента ИА REGNUM с военным комендантом Санкт-Петербурга полковником Рамилем Волковым дежурный комендатуры, после небольшой паузы, сообщил, что тот находится в отпуске за пределами Петербурга. В просьбе переговорить с замещающим его офицером было отказано. В комендатуре предложили обратиться в пресс-службу Западного военного округа, что и было сделано. ИА REGNUM направило официальный запрос в пресс-службу и рассчитывает получить разъяснения в связи участием почетного караула в частной церемонии.
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20 января 1961 г. приказом командующего войсками ордена Ленина Ленинградского военного округа была сформирована рота почетного караула. В 1983 г. была образована 165-я отдельная стрелковая рота почетного караула. В настоящее время это подразделение обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны. Источник: пресс-служба ЗВО.