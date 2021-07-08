Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM С призывом прекратить военные нападения в Сирии обратились к Израилю страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция). Об этом 8 июля говорится в совместном заявлении представителей России, Ирана и Турции по итогам 16-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить», — говорится в документе.

Также в нем выражается убежденность всех трех стран в том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

«Подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — также говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Али-Асгар Хаджи, старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам, обсудил последние события, происходящие в Сирии, с другими участниками встречи в столице Казахстана.