Тбилиси, 4 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. К провокации с тайной слежкой и фабрикацией разговоров священников Грузинской православной церкви (ГПЦ) причастен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 4 октября на брифинге заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

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"Вы, наверное, не удивитесь, мы очень хорошо знаем, с кем связан этот грязный почерк. Это Саакашвили и его новоиспеченные союзники», — сказал глава правительства.

Он добавил, что следствие по данному делу продолжается. На вопрос о том, касается ли это заявление бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, Гарибашвили ответил, что ответы будут позже.

Напомним, в сентябре, незадолго до выборов, в интернет были выложены тысячи аудиозаписей якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.