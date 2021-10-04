Рустави, Грузия, 4 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении Рустави, слышит, что рядом с пенитенциарным упреждением, где он сидит, проходит акция протеста. Об этом 4 октября сообщила депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, передаёт телеканал Mtavari arkhi.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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Она во время протестного митинга зачитала присутствующим третье письмо, которое Саакашвили написал находясь в тюрьме.

«Я слышу ваш голос в тюрьме и это десятикратно усиливает моё желание бороться. Идём до победы», — процитировала Деканоидзе экс-президента.

На акции, по предварительным оценкам собралось несколько сотен человек. Они требуют, чтобы Саакашвили выпустили на свободу. Ранее сообщалось, что экс-президента в Грузии поддерживают более 100 тыс. человек.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. В Грузии объявили сбор подписей под требованием освободить экс-президента.