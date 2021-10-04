Тбилиси, 4 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. На выборах в органы самоуправления Грузии по партийным спискам большинство получила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Избирательный участок в Грузии

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По данным Центризбиркома, «Мечта» получила 46,69%. Партия «Единое национальное движение», которую в 2002 году основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, получила 30,7%.

Партия «За Грузию», которую основал бывший премьер-министр Георгий Гахария, набрала 7,8%. «Лело для Грузии» получила в ходе выборов 2,71%. У других партий около 1% или меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных партий Грузии называли эти выборы «референдумом», на котором граждане должны показать отношение к «Грузинской мечте». Если бы партия набрала менее 43%, оппозиция собиралась требовать проведения досрочных выборов в парламент.