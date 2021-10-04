Москва, 4 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Арест Михаила Саакашвили в Грузии создаёт репутационную проблему как для Украины, так и для США. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24».

Rrnews.ru Михаил Саакашвили

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«Вопрос вызволения Саакашвили из тюрьмы — это вопрос даже не Украины и не Грузии, а вопрос Соединённых Штатов», — заявил Чачия.

«Нахождение его в тюрьме в Грузии, во-первых, безусловно, подрывает имидж и Украины, подрывает имидж Соединённых Штатов, потому что их друзья, агенты, сочувствующие разбросаны по всему миру — они могут задаться вопросом, настолько ли сильны Соединённые Штаты, что такого верного своего товарища бросили и не могут вызволить», — пояснил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Ранее на сайте движения, созданного, чтобы помочь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернуться на родину, зарегистрировались 104 тыс. человек. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «постоянно занимается возвращением граждан Украины», и сделает это и в случае ареста Михаила Саакашвили.