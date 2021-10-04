Москва, , 14:23 — REGNUM Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили бросает тень на репутацию Украины. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Думаю, что дело не только в этикете. Мне представляется, что куратору надо как-то решить этот вопрос, вопрос с Саакашвили, потому что его нахождение в тюрьме в Грузии, во-первых, безусловно, подрывает имидж и Украины, подрывает имидж Соединённых Штатов», — заявил Чачия.

«Их друзья, агенты, сочувствующие разбросаны по всему миру — они могут задаться вопросом, настолько ли сильны Соединённые Штаты, что такого верного своего товарища бросили и не могут вызволить», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Ранее на сайте движения, созданного, чтобы помочь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернуться на родину, зарегистрировались 104 тыс. человек. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «постоянно занимается возвращением граждан Украины», и воспользуется соответствующими возможностями и в данном случае.