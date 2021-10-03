Киев, 3 октября 2021, 16:35 — REGNUM Россия остановила транзит газа точно так же, как Киев когда-то перекрыл Северо-Крымский канал, заявил представитель комсомола Украины Александр Кононович.
По его словам, когда транзит еще сохранялся, украинские власти могли «отбирать» российский газ у Венгрии, но теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.